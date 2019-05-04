Вторая ночная репетиция военного парада началась на Красной площади

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, началась в эти минуты на Красной площади под руководством министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее утром 4 мая авиация совершила тренировочный пролет над Красной площадью.

В этом году в параде, приуроченном к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 пеших парадных расчетов. В их составе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств.

Впервые в этом году по Красной площади проследуют батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского.

Всего в тренировке принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Механизированные колонны

Возглавит колонны военной техники легендарный танк Т-34, за ним проследуют колонны бронеавтомобилей "Тигр-М", автомобилей "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", защищенных автомобилей "Тайфун-К" 44, бронетранспортеров БТР-82А.

Далее проследует гусеничная бронетехника: боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Артиллерия будет представлена колоннами самоходных пусковых установок ракетного комплекса "Искандер-М", РСЗО "Смерч", и 152 мм самоходных гаубиц "Мста-С".

Зенитчики пройдут по Красной площади на самоходных огневых установках зенитного ракетного комплекса "Бук-М2", боевых машин ЗРК "Тор-М2", зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С", пусковых установках ЗРК С-400.

Будет представлена техника спецподразделений и Росгвардии: автомобили спецназначения "Тигр-М" СпН", защищенные автомобили "Тайфун-У" и "Тайфун-К", бронированные корпусные автомобили "Патруль", бронированные "УРАЛ-432009".

Ракетные войска стратегического назначения традиционно продемонстрируют автономные пусковые установки "Ярс". Замкнут прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Новинки парада

Впервые зрители и гости парада смогут увидеть новейшие автоматы АК-12 в руках курсантов Рязанского ВВДКУ, а также военнослужащих 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизий.

Также в этому году в совместной тренировке пеших парадных расчетов и механизированной колонны на Красной Площади принимают участие кабриолеты Aurus, в которых 9 мая будут принимающий парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков также заявлял участие в параде легких тактических автомобилей "Лада 44" и багги "Чаборз-М3", однако в опубликованном Минобороны России списке участвующей в параде техники эти образцы отсутствовали.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет утром 7 мая.