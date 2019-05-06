Отряд боевых кораблей России вернулся на базу после сопровождения кораблей НАТО на Балтике

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Корвет "Бойкий" и большой десантный корабль (БДК) "Минск" вернулись в военную гавань города Балтийска в Калининградской области после выполнения задач по сопровождению кораблей НАТО в Балтийском море. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Балтийского флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"В ходе дальнего похода корвет "Бойкий" и БДК "Минск" осуществляли сопровождение кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые зашли в Балтийское море 18 апреля во главе с эсминцем ВМС США Gravely", - говорится в сообщении.

Отряд боевых кораблей Балтийского флота находился в походе более 20 суток. За это время корабли осуществили патрулирование районов в Северной, Центральной, Южной частях Балтийского моря, а также прошли скандинавские проливы Скагеррак и Каттегат до выхода в Северное море.

За время похода экипаж выполнил ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также артиллерийские стрельбы.

"Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению", - отметили на флоте.

На торжественном митинге, посвященном встрече кораблей, заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Елисеев от имени Военного совета Балтфлота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач, отличившиеся в походе военные моряки были награждены почетными грамотами и подарками.