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День Победы - 2019

Военная авиация впервые приняла участие в торжествах по случаю Дня Победы в Туве

Над центральной площадью Кызыла на высоте 150 м пролетело звено вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор"

ТАСС, 9 мая. Военная авиация впервые приняла участие в торжественном мероприятии в Кызыле, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Звено вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" пролетело над центральной площадью Кызыла в едином строю. Высота полета винтокрылых машин составила 150 м, что позволило присутствующим на площади рассмотреть их в полной красе. Самолет Ан-26 пролетел на допустимой высоте, которая составила 300 м", - сказали в пресс-службе. Здесь уточнили, что Кызыл - единственный город на территории Центрального военного округа, где в праздновании Дня Победы задействована военная авиация.

Всего в Туве в торжествах приняли участие более тысячи военнослужащих. Перед жителями и гостями города прошли парадные расчеты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии, воспитанников Кызылского президентского кадетского училища, представителей различных силовых структур и ведомств, юнармейцы, а также парадный расчет "горной кавалерии". Механизированная часть праздничного шествия была представлена современной военной техникой, такой как бронеавтомобили "Тигр-М СпН", современными командно-штабными машинами Р-149 на базе БТР-80.

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