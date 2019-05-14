Военные инженеры снесут более 100 ветхих зданий в бывших военных городках Дальнего Востока

ТАСС, 14 мая. Инженеры Восточного военного округа (ВВО) к началу сентября снесут более 100 ветхих зданий в бывших военных городках на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Инженерные подразделения Восточного военного округа приступили к сносу ветхих зданий на территории бывших военных городков в зоне ответственности округа. Всего запланировано снести более 100 зданий и сооружений, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.

Здания будут разрушать механически и с помощью взрывчатки. Всего для этой работы привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 40 единиц техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3 и экскаваторы ЭОВ-3521. Работы планируется завершить к 1 сентября.