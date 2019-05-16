Путин на совещании в Сочи подведет итог обсуждению перспектив Воздушно-космических сил

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 мая, завершит серию совещаний, посвященных теме развития Воздушно-космических сил (ВКС). В графике главы государства запланировано итоговое совещание по оборонной тематике, которое резюмирует разговор о проблемах и перспективах этого вида войск.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин целую неделю посвятит оборонной тематике. Сам российский лидер, открывая весеннюю серию встреч, сообщил, что вся неделя будет посвящена обсуждению состояния дел в Воздушно-космических силах. Он напомнил, что роль ВКС в военных операциях, надежный контроль за небом и космическим пространством "исключительно значимы" и значение этого компонента "будет только возрастать". Поэтому необходимо активно совершенствовать возможности ВКС и повышать уровень подготовки личного состава, уточнил глава государства.

Ранее на этой неделе Путин и участники совещаний уже посетили Казанский авиационный завод и 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны в Ахтубинске (Астраханская область).

В среду, 15 мая, в Сочи прошли совещание, где обсуждались авиационная составляющая ВКС, основные тенденции развития боевой авиации и ее оснащения современным вооружением. Состоялся также обмен мнениями о том, как идет создание перспективных летательных аппаратов, включая беспилотные комплексы.

В четверг, 16 мая, обсуждение сосредоточилось вокруг орбитальной группировки спутников военного и двойного назначения, а также проблем ракетно-космической отрасли.