Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Японии подготовку встречи в формате "2 + 2"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Японии в РФ Тоехиса Кодзуки военное сотрудничество двух стран, в том числе предстоящие консультации в формате "2 + 2". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества и в том числе предстоящих консультаций в формате "2 + 2" с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии", - сказали в Минобороны.

10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "2 + 2" состоится в Токио 30 мая. Предыдущий раунд двусторонних переговоров по такой схеме состоялся 31 июля 2018 года в Москве.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.