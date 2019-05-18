В Балтийске отмечают 316-ю годовщину основания Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Торжества в честь 316-й годовщины со дня основания Балтийского флота проходят в субботу в Балтийске - его главной военно-морской базе в Калининградской области. Они открылись в полдень масштабным парадом войск гарнизона, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"По главной площади самого западного города-порта России - площади Балтийской славы - в парадном строю в сопровождении мелодий военного оркестра, под флагами России и военно-морского флота торжественным маршем прошли военнослужащие прославленной гвардейской бригады морской пехоты флота, соединения надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и ракетных кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы", - сказал он и подчеркнул, что в общей сложности в параде участвовали почти 1,5 тыс. человек.

Безупречную строевую выучку, чеканный шаг военных моряков по достоинству оценили многочисленные жители и гости города, а также представители командования флотом, ветераны ВМФ, представители правительства Калининградской области, областной думы и администрации Балтийска. Они аплодисментами наградили участников парада.

На состоявшемся здесь митинге командующий БФ адмирал Александр Носатов отметил, что "Балтийский флот способен эффективно решить все поставленные задачи, адекватно ответить на любую угрозу и защитить политические, экономические интересы России". "Для этого у нас есть все: подготовленные военнослужащие, мощная современная техника и опытные командиры", - отметил Носатов. Адмирал вручил группе военнослужащих государственные и ведомственные награды за успехи в боевой подготовке, образцовое выполнение ответственных задач.

В мощи и силе старейшего российского флота гости торжеств могут убедиться, посетив развернутую на площади выставку боевой техники, находящейся на вооружении флота. На ней представлены береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", современные средства ПВО флота - зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и другие образцы современной боевой и специальной техники. Всех желающих организаторы празднеств приглашают также подняться на борт малого ракетного корабля "Серпухов", морского тральщика "Александр Обухов" и быстроходного патрульного катера "Раптор".

В программе праздника в Балтийске также информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать", развернут мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Проходят показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, а также концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота. На площадке музейного комплекса "Балтийская крепость" вечером выступят ансамбль "Балтийские казаки" и творческие коллективы Балтийска.