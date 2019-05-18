Минобороны РФ: трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в двух провинциях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации за последние сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Об этом в субботу журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации", - отметил Купчишин. - "В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь, Нахшееба, Джубб-эз-Зарур, Сафсаса, Санджека, Джубб-эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения".

Купчишин также добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки провели одну гуманитарную акцию в районе Ард-эль-Хамра города Алеппо, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов.