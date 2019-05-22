На Дальнем Востоке в рамках форума "Армия-2019" покажут около 250 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Около 250 единиц вооружения и военной техники представят в Восточном военном округе в дни военно-технического форума "Армия-2019" в конце июня, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Более 30 тыс. кв. м экспозиций будет развернуто в рамках проведения международного военно-технического форума "Армия-2019", который состоится с 28 по 30 июня. <…> Всего будет задействовано 7 кораблей, 31 летательный аппарат, около 200 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Выставка техники пройдет на Дальнем Востоке во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите, Белогорске, Улан-Удэ и Корсакове, всего будет 11 площадок. Округ готовится продемонстрировать возможности авиации, техники сухопутных войск, спасательных судов. По информации пресс-службы ВВО, в этом году впервые в выставке примут участие восемь предприятий промышленности, две научно-исследовательские организации, одно учебное заведение, четыре объединения округа.

Форум "Армия-2019" cостоится с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот", выставочные мероприятия пройдут и в регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.