{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед разрешил иностранцам в России заключать контракт о военной службе лишь один раз

Согласно одобренному закону, право на заключение нового контракта у иностранцев появится только в случае приобретения российского гражданства

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому иностранные граждане в РФ могут только один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе.

"Закон устанавливает, что иностранные граждане могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, только один раз", - говорится в пояснительной записке.

Согласно одному из пунктов федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранцы, законно находящиеся на территории РФ. Вместе с тем другие положения этого закона "не препятствуют возможности заключения такими гражданами вновь первого контракта о прохождении военной службы спустя некоторое время".

Согласно одобренному Совфедом в среду закону, право на заключение нового контракта у иностранцев появится только в случае приобретения гражданства РФ. Документом также уточняются категории военнослужащих и граждан, которые приводятся к военной присяге.

Теги
Россия
Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО
Александр Гуцан отметил, что эти факты отрицательно сказываются на морально-психологическом состоянии военнослужащих
Читать полностью