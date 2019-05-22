РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры для первого полка, оснащенного ракетными комплексами "Авангард", уже завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева.

"Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард". В Ясненском ракетном соединении развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард", который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года", - сказал Каракаев.

Ранее ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенант запаса Владимир Захаров сообщил, что первый полк, вооруженный комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Как отмечали в Минобороны, всего в этом году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".