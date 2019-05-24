Более 70 уникальных целей создано на полигоне в Крыму для конкурса "Авиадартс-2019"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы, созданы на полигоне Чауда в Крыму для заданий всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2019". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"На территории полигона Чауда сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, среди которых тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени", - говорится в сообщении.

Для участников соревнований будут представлены более 70 уникальных, созданных впервые мишеней. Среди них аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого опорного пункта, комплекс макетов планеров самолетов L-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры.

Как сообщалось, всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" пройдет в Крыму с 24 мая по 9 июня. В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил четырех военных округов и Северного флота.

В рамках соревнований летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчикам предстоит соревноваться в физической подготовке, полетах по маршруту, ведению визуальной воздушной разведки и технике пилотирования. Жюри также оценит умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы. Истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.