В ЦАР создали представительство Минобороны России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представительство российского военного ведомства создано при Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центрально-Африканской республики (ЦАР). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение заключено для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в республике по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.

Представительство Минобороны РФ будет содержаться за счет российской стороны, отмечается в документе. Соглашение подписано 24 апреля 2019 года.