Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили "воздушный налет"

ТАСС, 26 мая. Корабли Северного флота отразили воздушный налет условного противника в ходе учений в Баренцевом море, говорится в воскресенье в распространенном пресс-службой Северного флота сообщении.

"Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Брест" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провели в Баренцевом море учение по противовоздушной обороне. По легенде учения, группировка разнородных сил флота была атакована средствами воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. Боевые расчеты кораблей выполнили условные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установил фронтовой бомбардировщик Су-24", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства, провели тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищенном рейде.

В сообщении отмечается, что действия отрабатывались в рамках подготовки к практическим занятиям со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, в ходе которых состоится показ боевых возможностей Северного флота.