Шойгу и президент Южной Осетии обсудят военное сотрудничество РФ с республикой

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудят двустороннее военное сотрудничество, в том числе совместные учения и подготовку кадров, сообщил Шойгу на встрече с Бибиловым.

По словам российского министра обороны, дружественные отношения Вооруженных сил России и Южной Осетии насыщены разными событиями. "Учения, военное сотрудничество и обучение следующего поколения. Нам есть что обсудить", - сказал Шойгу, открывая встречу, которая походит в Москве.

Он отметил, что РФ и Южную Осетию "связывает многое". "Многие события связаны с началом новой России и, конечно, все, что за эти годы произошло в России, тесно переплетается с Южной Осетией, с ее историей и народами, которые проживают на Кавказе", - отметил глава Минобороны.

Он выразил уверенность, что все, что делает президент Южной Осетии, способствует серьезному восстановлению республики и ее экономики.

Бибилов в свою очередь выразил министру обороны РФ благодарность за помощь во время югоосетинского конфликта. "Хочу поблагодарить за то, что вы сделали для Южной Осетии, имею в виду с начала тех событий - развала Советского союза, вооруженного конфликта, который был. Вы тогда были тактическим руководителем урегулирования югоосетинского конфликта. Помним все это, и, конечно же, народ Южной Осетии благодарен за те годы, благодарен, и, конечно, за 2008 год, когда была не допущена гуманитарная катастрофа", - сказал Бибилов на встрече.

Он отметил, что вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, помогут еще большему углублению отношений.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС) России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режимом безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.