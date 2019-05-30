Коллегия Минобороны обсудит ход реализации поручений и майских указов президента

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны под руководством главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоится в пятницу в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"31 мая в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи, в части, касающейся деятельности Центрального военного округа и Главного управления Связи Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудят состояние безопасности полетов авиации Вооруженных Сил и подведут итоги отопительного периода.

Уточняется, что в заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Заседания коллегии Минобороны проводятся регулярно, на них рассматриваются наиболее актуальные задачи, стоящие перед Вооруженными силами. Последнее заседание состоялось 26 апреля. На нем обсуждались, в частности, вопросы развития аэродромной сети ВС до 2028 года, выполнения плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы. Особое внимание было уделено подготовке к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия", который пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье.