Более 370 котельных для ВС России переведут на природный газ к 2025 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 370 котельных для нужд Вооруженных сил РФ будут переоборудованы для работы на природном газе до 2025 года, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Коммунальное хозяйство вооруженных сил постоянно совершенствуется, в том числе путем внедрения передовых энергоэффективных технологий. Так, министерство обороны реализует пилотный проект по использованию в качестве котельного топлива сжиженного природного газа. Утвержден план перевода на природный газ до 2025 года более 370 котельных, в том числе с использованием государственно-частного партнерства", - сказал он на заседании коллегии министерства.

Шойгу напомнил, что за последние два года была "сформирована устойчивая система взаимодействия эксплуатационных подразделений с командованием воинских частей и муниципальными органами власти", что позволяет своевременно реагировать на нештатные ситуации и устранять их.

"Результат очевиден - улучшается качество подготовки, аварийность сокращена на 18%", - добавил министр.