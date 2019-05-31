Северный флот отметит 286-летие создания митингами и подъемом флагов

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Северный флот отпразднует 286-ю годовщину создания, отмечаемую 1 июня, митингами и подъемом флагов на кораблях. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"1 июня 2019 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях - торжественные церемонии подъема Военно-морского флага", - говорится в сообщении пресс-службы.

Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главкома ВМФ России Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года именно этот год определен годом создания флота. Тем же документом датой празднования установлено 1 июня.

Сегодня Северный флот является одним из мощных флотов ВМФ России. В его состав входят не только подводные и надводные силы, но и береговые войска, армейский корпус сухопутных войск, армия ВВС и ПВО. На вооружении флота имеются уникальные корабли океанской зоны и стратегические атомные подводные лодки. Как отметил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев, он "способен успешно решать любые задачи по защите национальных интересов России".

Походы и награды

Сейчас успешно решает задачи в Тихом океане отряд кораблей и судов во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Несколько недель назад в пункт постоянной дислокации вернулся большой противолодочный корабль "Североморск", завершивший дальний поход длительностью больше восьми месяцев. В апреле учения в Норвежском и Баренцевом морях провели ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов".

Только с начала 2019 года 45 военнослужащих Северного флота получили государственные награды, более 3 тыс. - медали Минобороны РФ. В мирное время звания Героя России был удостоен 31 военнослужащий.

В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. На арктических островах продолжает совершенствоваться разветвленная военная инфраструктура.