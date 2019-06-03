Военные ЗВО окажут помощь в ликвидации последствий взрывов в Дзержинске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) окажут помощь в ликвидации последствий взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ЗВО.

"Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к оказанию помощи местным жителям в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Дзержинске", - сообщили в пресс-службе.

В округе уточнили, что военнослужащие проведут уборку осколков стекла, строительного мусора, а также окажут помощь в восстановлении объектов инфраструктуры - шести общеобразовательных школ, одного детского сада и здания сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области. Всего в работах принимает участие более 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов в Дзержинске повреждены 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах.

В субботу, 1 июня, в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 89 человек, 16 из них госпитализированы. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин инцидента.