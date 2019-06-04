Шойгу обсудит военное сотрудничество между странами СНГ на Совете глав Минобороны в Анапе

АНАПА /Краснодарский край/, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

По ее словам, в частности, предстоит обсудить "перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности".

В заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ, сообщила Марковская.

Она уточнила, что заседание пройдет на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса "Эра".