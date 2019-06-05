Шойгу открыл заседание Совета министров обороны стран СНГ в Анапе

АНАПА /Краснодарский край/, 5 июня. /ТАСС/. Заседание Совета министров обороны (СМО) государств СНГ открылось в среду в Анапе на базе технополиса "Эра", который предназначен для создания инновационных технологий в интересах военного ведомства, заявил председатель СМО министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня наша встреча проходит на Черноморском побережье - в военном инновационном технополисе "Эра" Министерства обороны Российской Федерации. Это современный центр военной науки. Долгосрочная цель данного проекта - обеспечить поиск и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере", - сказал Шойгу, открывая заседание.

Он назвал символичным факт, что технополис стал переговорной площадкой для министров обороны стран СНГ. "Его деловая атмосфера позволяет вести конструктивный диалог на самые актуальные темы, определять новые направления сотрудничества в интересах вооруженных сил наших стран", - сказал Шойгу.

Перед началом заседания министры обороны стран СНГ возложили венок и цветы к мемориалу павших воинов в сквере Боевой славы в Анапе.

Напряженная обстановка

Вызовы суверенитету стран СНГ становятся все более реальными, подчеркнул Шойгу.

"С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", - сказал Шойгу.

При этом министр отметил, что "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".

"Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.