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Северный Кавказ

Пехотинцы Каспийской флотилии на учениях впервые применят лазерные имитаторы стрельбы

В полевых занятиях принимают участие более 500 военнослужащих

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих морской пехоты Каспийской флотилии приступили к учениям по боевому слаживанию взводов в Дагестане. В рамках занятий пехотинцы впервые применят лазерные имитаторы стрельбы и поражения, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).

"Для эффективного выполнения задач и успешного проведения занятий создается приближенная к боевой тактическая обстановка. Впервые на учебном тактическом поле наряду с мишенями, инженерными сооружениями, заграждениями и участками разрушений морские пехотинцы вновь сформированного подразделения морской пехоты применят лазерные имитаторы стрельбы и поражения, а также звуковые эффекты боя", - уточнили в пресс-службе.

Также в ходе учений запланированы марши на новейших модернизированных бронетранспортерах БТР-82А с последующим развертыванием на необорудованном побережье Каспия, подготовка противодесантной обороны, а также отражение высадки морского десанта условного противника.

Кроме того, будут проведены тактико-строевые занятия "пеший по-машинному" на вооружении и технике. "Военнослужащие будут действовать нешаблонно, обманывать противника, действовать на опережение и достигать эффекта внезапности", - заметили в пресс-службе.

По данным ЮВО, в полевых занятиях принимают участие более 500 военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

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