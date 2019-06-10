Эсминец сил самообороны Японии прибыл во Владивосток с деловым визитом

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Эсминец морских сил самообороны Японии "Судзунами" прибыл в понедельник во Владивосток с деловым заходом. Во время визита будут обсуждаться совместные учения "Сарекс-2019", также состоятся товарищеские спортивные соревнования между моряками, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

Планируется, что во время стоянки пройдут совещания, на которых будут согласованы эпизоды учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Визит должен продлиться до 15 июня. В этот же день в акватории залива Петра Великого запланировано проведение учений. Кораблем-хозяином визита является большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

"Сегодня в соответствие с достигнутыми договоренностями во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами". Военный оркестр исполнил государственные гимны Российской Федерации и Японии. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль", - сообщил Воскресенский.

В главной базе ТОФ корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота капитан первого ранга Вадим Филиппов. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командира седьмой эскортной дивизии МССО Японии капитана первого ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана второго ранга Цуеси Сато и представил им офицеров управления соединения.