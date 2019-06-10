Корабль ЧФ, предназначенный для борьбы с пиратами, отправился в Петербург на парад ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Первый патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", входящий в состав Черноморского флота, отправился в морской поход через шесть морей и Атлантический океан, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой флота.

"Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" Черноморского флота вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль, пройти Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана", - говорится в сообщении.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.

Уточняется, что патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.