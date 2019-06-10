Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" примут в состав ВМФ России на полгода раньше плана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" войдет в состав Военно-морского флота России во вторник, 11 июня, - примерно на полгода раньше запланированного срока. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Игорь Дыгало.

"Сегодня в состав ВМФ России будет торжественно принят новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького. Кораблестроители Зеленодольска (Республика Татарстан) смогли передать второй по счету корабль этого проекта флоту с опережением графика практически на шесть месяцев", - сказал Дыгало.

Торжественная церемония состоится у причала Новороссийской военно-морской базы.

"Дмитрий Рогачев" был заложен 25 июля 2014 года и спущен на воду 8 апреля 2018 года. Осенью того же года по внутренним водным путям его отбуксировали на Черное море для достройки и прохождения испытаний.

Корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1,5 тыс. тонн, дальность их плавания составляет 6 тыс. морских миль. Корабли оснащены артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 мм и переносными зенитными ракетными комплексами "Игла", а также могут нести вертолет массой до 12 тонн. На корабле может базироваться бронированная десантно-штурмовая лодка проекта 02800, также на представителях проекта предусмотрена возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения.