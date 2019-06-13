В РАН сообщили, что доля гражданской продукции в ОПК по итогам года превысит 22%

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Доля гражданской продукции, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в этом году, по расчетам РАН, превысит 22%. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народохозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов на всероссийской конференции "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в Сочи.

Как сказал в своем докладе Фролов, с 2009 года темпы роста выпуска промышленной продукции в России были довольно существенны, но с 2017 года наблюдается спад, что объясняется уменьшением объема государственного оборонного заказа (ГОЗ).

"Единственным драйвером роста оборонно-промышленного комплекса с 2018 года становится рост коммерческих продаж гражданской продукции на внутреннем рынке. По расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в текущем году превысит 22%", - сказал Фролов.

Он посоветовал представителям ОПК "наращивать компетенции в области маркетинга и продаж, эффективного управления производством". По мнению Фролова, именно в этой области нужно искать ресурсы для улучшения экономической ситуации в оборонной промышленности.

В мае на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев сообщал, что российские оборонно-промышленные предприятия в настоящее время производят 21% продукции гражданского назначения.

Всероссийская конференция "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в третий раз проходит в Сочи. Участниками мероприятия стали 80 топ-менеджеров и руководителей департаментов предприятий, работающих с государственным оборонным заказом. Конференция продлится до 14 июня.