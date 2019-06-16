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Свыше 100 самолетов и вертолетов будут задействованы в учениях в Южном военном округе

Также будут выполнены практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в учениях на юге России с 17 по 21 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В розыгрыше тактических эпизодов при выполнении практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов", - отмечается в пресс-релизе.

Части ПВО Южного военного округа выполнят также во время учения практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300.

"В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области", - отмечается в пресс-релизе.

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