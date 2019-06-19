Госдума приняла закон, смягчающий условия реализации специнвестконтракта предприятиями ОПК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, снижающий для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) минимальный объем инвестиций, при котором возможна реализация проекта по специнвестконтракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд до 750 млн рублей. Закон инициирован правительством РФ.

В настоящее время минимальный размер инвестиций при заключении специального инвестиционного контракта составляет 3 млрд рублей. "Это весьма значительный объем для большинства предприятий ОПК, что затрудняет использование ими инструмента специнвестконтракта для наращивания производства продукции гражданского назначения", - отмечают в правительстве.

Закон также снимает для предприятий ОПК ограничения по объему высокотехнологичной продукции гражданского назначения, который может поставляться единственным поставщиком при реализации специального инвестиционного контракта. В настоящее время доля гражданской продукции, выпускаемой организациями ОПК, составляет примерно 17%, говорится в сопроводительных материалах к документу.

"Предлагаемые механизмы уже в среднесрочной перспективе позволят создать благоприятные условия для вывода на рынок и увеличения объема поставок высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Предлагаемые законодательные новеллы будут способствовать увеличению к 2025 году доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% от общего объема продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, а к 2030 году - до 50%", - отмечается в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Принятые ко второму чтению документа поправки вносят уточнения в нормы закона в части упрощения процедур закупок и аналогичны изменениям, принятым Госдумой в конце апреля 2019 г. Поправками предусматривается, что если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка продовольствия, лекарств, медицинских товаров или топлива, то участник закупки, предложивший цену контракта, в любом случае обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены. В настоящее время это предусмотрено только если участник закупки предложил цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. Также предусматривается, что извещение о проведении запроса котировок (как в бумажной, так и в электронной форме) должно будет содержать указание о размере аванса - эта норма вступит в силу с 1 октября 2019 г.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.