Новейшие малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи" примут участие в форуме "Армия-2019"

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Новейшие малые ракетные корабли (МРК) "Серпухов" (проект 21631) и "Мытищи" (проект 22800) Балтийского флота примут участие в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2019". Во вторник корабли покинули главную базу флота Балтийск в Калининградской области и взяли курс на Кронштадт, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Западного военного округа.

"Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают элементы плавания в узкости и выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи, противовоздушной обороне и совместному маневрированию", - говорится в сообщении.

В Кронштадте корабли примут участие в морской программе форума "Армия-2019", отмечает пресс-служба.

Церемония торжественного открытия форума в Кронштадте состоится 28 июня у причала Восточной Усть-Рогатки.

МРК "Мытищи" - головной корабль проекта 22800, он вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года. Корабли этого проекта разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Главным оружием кораблей проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

"Серпухов" - малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"), пятый корабль серии. МРК проекта 21631 - многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения. Проект разработан Зеленодольским КПБ для ВМФ России, его назначение - охрана и защита экономической зоны государства. МРК вооружен вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на восемь противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", позволяющей наносить удары высокоточными крылатыми ракетами по морским и наземным целям на расстоянии 220-500 км.