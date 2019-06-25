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Форум "Армия-2019"

Шойгу осмотрел авиатехнику и экспозицию "Хмеймим" на форуме "Армия-2019"

Экспозиция включает, в частности, жилищно-бытовую инфраструктуру авиабазы, средства противовоздушной обороны, пункты авиационно-технического обеспечения

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2019" осмотрел выставку новейшей авиатехники и тематическую экспозицию, посвященную размещению российского военного контингента на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны.

На экспозиции "Хмеймим" представлены жилищно-бытовая инфраструктура авиабазы, средства противовоздушной обороны, пункты авиационно-технического обеспечения, авиационная техника с выкладкой средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты.

"Руководители промышленности представили главе военного ведомства боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новейший транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы", - сообщили в пресс-службе.

На выставках зрители смогут ознакомиться с жилыми модулями и спортивным городком, пунктами полевой добычи и очистки воды, полевым пунктом обслуживания и ремонта авиационной техники, комплексами С-400, "Панцирь-С", радиолокационными станциями, самолетами Су-24М и Су-25, беспилотниками "Форпост", "Орлан-10", "Элерон".

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФорум "Армия-2019"
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