ФПИ и "Технодинамика" подписали договор о создании систем для самолетов по технологии БЭС

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение по разработке прорывных технологий и оборудования для концепции более электрического самолета (БЭС). Соглашение было подписано в рамках форума "Армия-2019".

"В результате работы АО "Технодинамика" при участии ФПИ будет создано бортовое оборудование по технологии БЭС, а также определена производственная и испытательная база, обеспечивающая поставки бортового оборудования нового технического уровня для строительства и модернизации отечественных воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов", - пояснили в прасс-службе.

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков после подписания отметил, что освоение в авиационной промышленности технологии построения бортового оборудования по концепции БЭС является одним из эффективных способов снижения расхода топлива самолетом. "При всей сложности проблем ожидаемых при создании БЭС для различных летательных аппаратов, в авиационной отрасли России имеются достаточно квалифицированные кадры, способные решить данные задачи", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев подчеркнул, что создание систем на принципах БЭС является единственным способ сохранить позиции России как независимой и конкурентоспособной авиационной державы.

Технологии БЭС подразумевают максимальный отказ от гидравлических систем на воздушном судне в пользу электрических. Интеграция бортового энергетического оборудования по технологии БЭС позволяет существенно повысить надежность авиатехники, при этом снизив эксплуатационные и производственные расходы.

Результатом научно-исследовательских работ станет фундамент для разработки бортового энергетического комплекса на новых инновационных принципах для всей линейки отечественных воздушных судов гражданского и военного назначения.

Форум "Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.