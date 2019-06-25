"Рособоронэкспорт" планирует расширять взаимодействие с предприятиями Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов оборонных предприятий Ярославской области составляет $700 млн, "Рособоронэкспорт" готов расширять взаимодействие с регионом. Об этом на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и представителями предприятий региона на площадке форума "Армия-2019" во вторник сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Я курирую Ярославскую область, у нас очень интересное взаимодействие с рядом предприятий. Мы надеемся, что нашими совместными усилиями гораздо больше можем сделать для развития промышленности Ярославля. Хотел бы отметить, что у вас портфель заказов по экспортным программам "Рособоронэкспорта" более $700 млн <…> Мы имеем возможность расширять взаимодействие с вами", - сказал Михеев.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек, активно участвуя в производстве высокотехнологичной продукции для всех видов Вооруженных сил. "Высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта 12418 "Молния" рыбинского судостроительного завода "Вымпел" и авиадвигатели ПАО "ОДК-Сатурн", - сказал Михеев.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.