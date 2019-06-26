В "Рособоронэкспорте" заявили, что РФ на 99% готова к поставке партии С-400 Турции

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции начнутся в июле, степень готовности к ним составляет 99%. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Степень готовности по первой поставке С-400 99%. Отрабатываем логистическую составляющую", - сказал Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", контракт будет реализован в рекордные сроки.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Форум "Армия-2019" открылся во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.