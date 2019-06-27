В РТИ сообщили, что Индия и страны Ближнего Востока заинтересованы в продукции группы

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в российских радиолокационных станциях, системах связи и управления, в рамках международного форума "Армия-2019" запланированы встречи с инозаказчиками. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"У нас запланирована встреча с нашими иностранными заказчиками с участием коллег из ФСВТС и "Рособоронэкспорта"… Также запланированы встречи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего из Индии, и с коллегами с Ближнего Востока", - сказал он.

По словам генерального директора РТИ, в центре внимания зарубежных стран такие передовые разработки, как аппаратура широкополосной радиолинии связи, радиолокационные станции, автоматизированные системы управления и другое.

На форуме "Армия" РТИ представляет радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных целей, радиолокационный комплекс посадки летательных аппаратов модульного типа "Яуза", загоризонтные РЛС и автоматизированные системы управления. Также РТИ демонстрирует современные радиостанции КВ-, УКВ- и СВЧ-диапазонов.

"В экспозиции представлена перспективная корабельная радиостанция Р-620, у которой, как мы считаем, большой экспортный потенциал", - отметил Кузюк.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.