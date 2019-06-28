Корвет "Гремящий" совершит переход из Петербурга во Владивосток по Северному морскому пути

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Новейший корвет "Гремящий" совершит в сентябре в рамках финальной части госиспытаний переход из Санкт-Петербурга во Владивосток по Северному морскому пути. Об этом сообщил на открывшемся форуме "Армия-2019" во Владивостоке заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по вооружению контр-адмирал Игорь Королев, слова которого приводит пресс-служба ТОФ.

"Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий", который в настоящее время завершил первый этап заводских испытаний на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, в сентябре для проведения финальной части государственных испытаний совершит переход Северным морским путем на Тихоокеанский флот", - сказал Королев.

Ожидается, что ТОФ совместно с представителями промышленности обеспечит испытание корабельного оружия, в том числе пуски крылатых ракет комплекса "Калибр". Корвет "Гремящий" станет первым кораблем-носителем ракет "Калибр" на ТОФ. Планируется, что он войдет в состав флота до конца 2019 года.

О форуме

Форум "Армия-2019" проходит 28-30 июня. Как сообщил журналистам официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский, в рамках форума на пяти площадках во Владивостоке представлено около 100 образцов вооружения и военной техники. Основной площадкой стал 33-й причал в центре города, на нем утром в пятницу открылась выставка вооружения и военной техники.

"На этой площадке представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. Впервые для гостей форума показан современный береговой ракетный комплекс "Бастион", открыт для посещения новейший корвет "Громкий". Также гости форума могут увидеть БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс "Оса", специальную технику, современное стрелковое вооружение", - сообщил Воскресенский.

На аэродроме Центральная Угловая гости форума могут ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ. Здесь представлены истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, а также современные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь - С". В филиале парка "Патриот" на острове Русский развернута экспозиция образцов вооружения послевоенного периода, в которую вошли 28 образцов техники.

Как уточнил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев, форум проходит в шести регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В рамках форума здесь представлены выставки военной техники и вооружения, в которые вошли образцы разных периодов истории, в том числе новейшие. Кроме того, гостей форума угостят солдатской кашей и чаем. Полевые кухни развернуты в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Белогорске и Корсакове на Сахалине, всего будет приготовлено около 10 тыс. порций угощения.

"Для приготовления 10 тыс. порций гречневой каши будет использовано порядка 800 килограммов крупы и около 600 килограммов тушенки, 100 килограммов лука и 150 килограммов моркови. Для приготовления чая будет использовано более 100 килограммов заварки и около 200 килограммов сахара", - сообщил Гордеев.