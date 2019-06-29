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Форум "Армия-2019"

Свыше 12 тыс. человек посетили форум "Армия-2019" в Новосибирске

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что это рекордное количество посетителей

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Рекордное количество гостей - более 12 тыс. человек - посетили форум "Армия-2019" в Новосибирске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 12 тыс. гостей посетили форум "Армия-2019" на военном аэродроме "Толмачево". Жителям и гостям Новосибирской области впервые был представлен легкобронированный бронеавтомобиль "Выстрел", - говорится в сообщении. В ЦВО добавили, что это рекордное количество посетителей.

Посетителям форума представили новейшие образцы современного вооружения, военной и специальной техники. Уникальным экспонатом выставки стал истребитель-бомбардировщик Су-34. Кроме того, большой интерес у гостей форума вызвали вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор", бронеавтомобили "Тигр", БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, Т-90.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит в Новосибирске 28-30 июня. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится в воскресенье.

Теги
РоссияНовосибирская областьФорум "Армия-2019"
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