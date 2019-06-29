Более 2 тыс. жителей Свердловской области прокатились на бронетранспортере на "Армии-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. жителей Свердловской области прокатились на современном бронетранспортере БТР-82А в ходе проведения военно-технического форума "Армия-2019" на Свердловском полигоне, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Большой интерес у гостей форума вызвало посещение стрелкового тира. Свыше 1 тыс. человек смогли пострелять более чем из 20 видов огнестрельного оружия, начиная от 7,62 мм станкового пулемета Горюнова образца 1943 года до современного вооружения, находящегося в российской армии: снайперской винтовки Драгунова, автомата и пулемета Калашникова, специальной бесшумной снайперской винтовки, пистолета Макарова и многих других образцов", - уточнили в пресс-службе.

В этом году на выставке в Екатеринбурге представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.

Гости форума смогли увидеть боевые возможности экспонатов выставки в ходе учебного боя в городе, захвата колонны бронетехники. В розыгрыше тактических эпизодов помимо бронетехники приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Всего за день работы военно-технический форум посетили более 16 тыс. человек.

Форум "Армия-2019" проходит на Свердловском полигоне в Екатеринбурге с 28 по 30 июня.