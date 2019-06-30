Около 14 тыс. человек приняли участие в трехдневном форуме "Армия-2019" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. гостей посетили Международный военно-технический форум "Армия-2019" в Северной Осетии, который проходил с 28 июня по 30 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В течение трех дней порядка 14 тыс. человек посетили форум "Армия-2019", который проходил на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Для гостей были продемонстрированы показательные выступления разведчиков и тактические действия мотострелковых подразделений 58-й армии Южного военного округа", - сказал собеседник агентства.

На форуме была организована выставка более 90 единиц вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО и других силовых ведомств Северной Осетии. Впервые на полигоне в республике были представлены вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Гостям форума показали выступления разведчиков, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя. Мотострелки на БМП-3 при поддержке танкистов на танках Т-90 уничтожили условный тренировочный лагерь противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе высадки аэромобильной группы были применены имитационные заряды, дымы и холостые патроны.

В рамках форума также был реконструирован эпизод войны в Афганистане, в которой была задействована бронетехника и авиация, включая танки Т-72Б, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также ударные вертолеты Ми-24. Участников экипировали в форму времен Афганской войны.

В стрелковом тире, оборудованном специально для форума, все желающие под наблюдением опытных инструкторов постреляли из пистолета Макарова. Военные повара приготовили еду на полевой кухне КП-130. Гостей угостили солдатской кашей и осетинскими пирогами.