Международные учения "Селенга" пройдут в Монголии 15-24 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международные учения "Селенга" состоятся 15-24 августа на полигоне Мунх-Хэт в Монголии, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев по итогам планирования маневров.

"Делегация Восточного военного округа, представляющая Министерство обороны Российской Федерации, и представители Министерства обороны Монголии завершили планирование ежегодного совместного учения "Селенга-2019" в ходе третьего раунда переговоров в городе Улан-Батор (Монголия). Международные учения "Селенга-2019" состоятся с 15 по 24 августа на полигоне Мунх-Хэт (Республика Монголия). В ходе конференции стороны утвердили замысел предстоящих тактических эпизодов учения, состав совместной группировки войск, порядок пересечения государственной границы России подразделениями ВВО, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Проведена рекогносцировка района оборудования полевого лагеря для размещения участников учения и аэродрома временного базирования вертолетов армейской авиации ВВО", - сообщил Гордеев.

От ВВО в учениях примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, а также подразделения реактивных систем залпового огня, самоходной артиллерии, радиационной, химической и биологической защиты, разведки, медицинского обеспечения, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. К учениям планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих с обеих сторон.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011 года они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель". В 2018 году маневры проходили на полигоне Бурдуны в Бурятии, в них участвовали свыше 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.