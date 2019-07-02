Главкомы сухопутных войск России и Пакистана встретились в Исламабаде

ИСЛАМАБАД, 2 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков провел в Исламабаде переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой. Об этом во вторник сообщает пресс-служба армии Пакистана.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности, обучения, а также проговорили возможные шаги, направленные на дальнейшее углубление связей между армиями двух государств", - передает армейская пресс-служба. "Взаимодействие между двумя странами поможет не только улучшить мир и стабильность в регионе, но также обеспечит и экономическое процветание", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что генерал армии Салюков пробудет в Пакистане со 2 по 4 июля. Ожидается, что в ходе поездки Салюков обсудит с пакистанской стороной вопросы развития двустороннего взаимодействия, обучения пакистанских военнослужащих в российских вузах, проведения российско-пакистанских учений "Дружба".