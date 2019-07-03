Черноморский флот и авиация начали маневры на фоне учений Sea Breeze с участием стран НАТО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Корабельные группы Черноморского флота (ЧФ) и самолеты армии ВВС и ПВО Южного военного округа отрабатывают вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря в ходе плановых учений, проводимых на фоне маневров ВМС Sea Breeze - 2019 с участием ряда стран НАТО. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе учений корабли ЧФ осуществляют взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на различных этапах учений силы авиации и флота попеременно действуют за "своих" и "чужих", что обеспечивает двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач.

"Плановые мероприятия боевой подготовки ЧФ проводятся на фоне военно-морских учений Sea Breeze - 2019, которые начались 1 июля в северо-западной части Черного моря", - отметили в пресс-службе.

Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze - 2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности в выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.