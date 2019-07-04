"Русские Витязи" покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит 6 июля в Перми на фестивале "Крылья Пармы". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Минобороны РФ.

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" прибыли на аэродром Большое Савино в городе Перми для участия в авиационном фестивале "Крылья Пармы", - говорится в пресс-релизе. Накануне летчики тренировались в подмосковной Кубинке.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, группа на четырех многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнит фигуры "петля Нестерова", "бочка", боевой разворот и виражи и другие элементы, демонстрируя сверхманевренные характеристики самолетов. Полеты будут проходить на аэродроме Большое Савино.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".