Более 1,5 тыс. военных приняли участие в учениях с боевой стрельбой в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Тактические войсковые учения с боевой стрельбой состоялись в Приморском крае с участием мотострелковых соединений Восточного военного округа.

ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

Т-72Б3: секреты основного танка армии России ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

В маневрах приняли участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц техники, включая танки Т-72Б3 и бронетранспортеры.

Отрабатывались действия против диверсионных групп условного противника, в том числе в условиях применения им средств радиоэлектронного подавления и попыток нарушения системы управления войсками для срыва наступления. Для командиров соединений моделировалась реалистичная тактическая обстановка с выдачей внезапных вводных.

"В Приморском крае на общевойсковом полигоне "Сергеевский" прошло двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой мотострелковых соединений Восточного военного округа, - сообщил Воскресенский. <...> В ходе этапа боевой стрельбы, опираясь на полученные разведданные, в том числе с беспилотных летательных аппаратов, командование соединений выстраивало оборону на выгодных рубежах, вынуждая условного противника вступить в бой и с помощью ведения маневренной обороны добиться окружения и разгрома его основных сил".

Ход учений контролировал командующий войсками округа Геннадий Жидко.

"Особое внимание было уделено оценке подготовки штабов различного уровня к проведению современных боевых операций", - сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.