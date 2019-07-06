Истребитель Су-34 впервые представлен жителям Перми на фестивале "Крылья Пармы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые представлен для широкой публики в Перми на фестивале "Крылья Пармы". Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа в субботу.

"Для статического показа в Пермь прибыли истребитель-бомбардировщик Су-24, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, вертолет Ми-8-МТВ-5. Также впервые для жителей Перми продемонстрирован истребитель Су-34", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходит на аэродроме Большое Савино. Для гостей мероприятия готовится выступить пилотажная группа "Русские витязи" - единственная в мире, демонстрирующая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ.

Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".