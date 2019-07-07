Около 40 тыс. человек посетили фестиваль "Крылья Пармы" в Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек посетили авиационный фестиваль "Крылья Пармы", который состоялся на аэродроме Сокол в Перми. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа в воскресенье.

"Пилоты "Русских витязей" на четырех Су-30СМ выполнили фигуры высшего пилотажа. Для участников фестиваля была выполнена "бочка", групповая "петля Нестерова", боевой разворот, разворот на месте, "зеркало", а также виражи в форсажном режиме работы двигателей. В этом году фестиваль посетило 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, в прошлом году фестиваль посетило 20 тыс. человек. "На аэродроме "Сокол" для гостей и жителей Перми был организован показ современных истребителей. На статическом показе был впервые продемонстрирован многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок". На выставке также предстали истребитель-бомбардировщик Су-24, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, вертолет Ми-8-МТВ-5", - добавили в округе.

Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".