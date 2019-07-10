Герасимов обсудил с главкомом ОВС НАТО европейскую и глобальную безопасность

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в Баку с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Герасимов и Уолтерс также обсудили вопросы "борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановку в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике".

Стороны, подчеркнули в военном ведомстве, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.