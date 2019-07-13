Представлен новый командир Ульяновской бригады ВДВ

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Полковник Виктор Гуназа назначен командиром 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Его представление командованию и личному составу прошло в субботу.

Ранее эту должность занимал полковник Андрей Стэсев, который командовал бригадой с 2017 года. В субботу он передал боевое знамя соединения новому командиру.

"В текущем году в соответствии с планом подготовки бригаде предстоит выполнить ряд сложных и ответственных задач в ходе учений различного уровня", - сказал на торжественной церемонии замкомандующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Виктор Купчишин.

Новый командир в беседе с журналистами отметил "большой боевой потенциал бригады", которая, по его словам, "укомплектована современнейшими видами вооружения и техники".

Полковник Гуназа окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1995 году, потомственный военный в четвертом поколении.