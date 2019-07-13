Команда из Ярославской области победила в финале игры "Победа - 2019"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Команда гимназии Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области завоевала кубок чемпионов 2019 года Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", которая завершилась в субботу в подмосковном парке "Патриот", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Второе место у команды "Ветер" из Волгоградской области. Замкнула тройку призеров команда "Ирбис" из Республики Хакасия", - отмечается в сообщении.

Пятидневный финальный этап игры "Победа" проходил в Таманской дивизии в Алабине и на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России "Патриот", в нем приняли участие более 800 юнармейцев из 78 регионов.

Участники состязались в таких дисциплинах, как "Визитная карточка", "Ратные страницы истории Отечества", "Статен в строю - силен в бою", "Огневой рубеж" и "Военизированная эстафета".

Поздравил команды первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков. Среди почетных гостей также были начальник Главного штаба "Юнармии" Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, главный судья соревнований, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова и многие другие.