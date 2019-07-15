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Шойгу обсудил с коллегой из Франции взаимодействие по военной линии

Стороны обменялись мнениями по ситуации в кризисных регионах мира

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в кризисных регионах мира, актуальным проблемам европейской безопасности. Кроме того, рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии", - отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что беседа состоялась в рамках подготовки заседания российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФранция
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