Шойгу обсудил с коллегой из Франции взаимодействие по военной линии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в кризисных регионах мира, актуальным проблемам европейской безопасности. Кроме того, рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии", - отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что беседа состоялась в рамках подготовки заседания российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности.