Евкуров будет курировать боевую подготовку и службу безопасности полетов авиации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, 8 июля назначенный на пост замминистра обороны России, будет курировать в министерстве боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ. Об этом говорится на сайте российского военного ведомства.

Как следует из информации в разделе о заместителях министра, в подчинении генерал-лейтенанта будут находиться Главное управление боевой подготовки ВС РФ и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Евкуров, которому 30 июля исполнится 56 лет, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках, в 2004-2008 годы являлся начальником разведки - заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Во время второй чеченской кампании (1999-2009), выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих.

В 1999 году, после начала военной операции НАТО "Союзническая сила" против Союзной Республики Югославия, находился на территории Боснии и Герцеговины в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR. В звании майора ГРУ Генштаба ВС России стал участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта Слатина близ Приштины и удержанию его до прибытия основных сил российского контингента.